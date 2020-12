Wenn sich die Teilnehmenden des beruflichen Bildungsangebots „Fit durch den Arbeitsalltag“ des SOS-Kinderdorfs Niederrhein auf den Weg machen, dann machen sie dies im doppeldeutigen Sinn. Denn einerseits haben die gesundheitlich beeinträchtigten Männer und Frauen in den letzten Wochen eine Stadtrallye mit Quizfragen zu markanten Orten in der Klever Innenstadt ausgearbeitet, die sie jetzt schon mehrfach abgelaufen sind.

KREIS KLEVE. Zum anderen sind die Stadtrallye und viele andere Projekte, die im Rahmen des beruflichen Bildungsangebots durchgeführt werden, für die Teilnehmenden ein erster Schritt in einen selbstbestimmten, beruflichen Alltag.

„Wir begleiten Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ganz unterschiedlichen Biographien. Da wurden Schulabschlüsse nicht erreicht, längere Krankheiten führten zum Job-Verlust, Schicksalsschläge haben den eigenen Lebensweg durchkreuzt, Lernschwierigkeiten wurden nicht angemessen gefördert“, erklärt Sozialpädagogin Annette Jacobs und führt weiter aus: „Deshalb haben die Teilnehmer bei uns die Chance, ihre Talente zu entdecken und ihre Stärken zu stärken. Ihnen gemein ist, dass sie wieder Fuß fassen wollen in der Arbeitswelt. Und so arbeiten wir an ganz grundlegenden Fähigkeiten, um sich in Alltag und Beruf zurechtzufinden.

Das Thema ‚Mobilität‘ hat in dem Integrationsangebot für gesundheitlich beeinträchtigte Menschen einen enormen Stellenwert.“

Verschiedene Beratungsangebote wie die Schuldner- und Sozialberatung oder auch die Themen „Gesunde Ernährung“ und „Bewegung“ stehen ebenfalls mit auf dem Integrations-Programm. Jacobs erläutert: „Häufig ist es so, dass verschiedene Problemlagen zusammen kommen. Hier setzen wir an und bauen individuell nach abgestimmter Integrationsplanung Stück für Stück Hindernisse ab, um Raum für neue Perspektiven zu schaffen“.

Die Teilnehmenden sind sehr froh, dass sie über „Fit durch den Arbeitsalltag“ eine fachliche Unterstützung bekommen: „Das SOS-Angebot hilft. Früher war ich sehr zurückhaltend, mir ging es im Privatleben nicht gut. Die Pädagogen haben immer ein offenes Ohr für mich. Sie fragen mich ernsthaft, wie es mir geht, sie hören zu und nehmen sich Zeit“, erklärt Daniel Biesterveld. Dass ihm der Lehrgang gut getan hat, ist dem 33-jährigen Gocher anzusehen, wenn er von seiner künftigen Arbeit spricht – nicht verschlossen, sondern offen, mit leuchtenden Augen und voller Begeisterung: „Sobald die Coronamaßnahmen gelockert werden, kann auch mein künftiger Arbeitgeber, bei dem ich in der Aufsicht tätig bin, wieder öffnen. Ich war dort im Praktikum und werde bald eine feste Anstellung in Teilzeit antreten.“

Rouven Flug ist erst vor ein paar Wochen dazu gestoßen. Der 29-Jährige wohnt in Kalkar, fährt jeden Morgen mit dem Bus nach Kleve. Seit seinem sechsten Lebensjahr „schraubt“ er an Autos, interessiert sich für alles Technische – hat aber keine Ausbildung in diesem Bereich. „Wir haben schon einen Eignungstest gemacht und erstellen für mich eine Talent- und Job-Mappe. Für die Stadtrallye habe ich die Fotos sauber und sorgfältig eingerahmt und aufgehängt“, so Flug.

Und Anette Jacobs wirft ein: „Genau darum geht es bei unserem Angebot – im Alltäglichen Fähigkeiten und Talente entdecken, das Selbstbewusstsein zu festigen und aus dieser neu gewonnenen Kraft Mut für den nächsten beruflichen Schritt zu schöpfen.“ Die Stadtrallye durch Kleve ist dabei nur ein Meilenstein, der gemeistert werden will, auf dem herausfordernden Weg ins Arbeitsleben.