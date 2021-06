Vom kommenden Donnerstag, 3. Juni, bis zum Sonntag, 6. Juni, werden in Berlin und in der Region Rhein-Ruhr Deutsche Meisterschaften in 18 Sportarten ausgetragen. Im Vorfeld dieses sportlichen Großevents gehörten Mitarbeitende und Beschäftigte der Werkstatt für behinderte Menschen der Stiftung zu den stillen Helfern im Hintergrund.



„Es ist das erste Mal, dass wir einen Auftrag aus dem Sportbereich bekommen haben“, freut sich Werkstatt-Produktionsleiter Lars Ahlborn.

Drei große hölzerne Transportboxen fertigten Mitarbeiter und Beschäftigte der Werkstatt für „Die Finals 2021 Berlin | Rhein-Ruhr“.

Werkstatt-Mitarbeiter Stefan Kampmann (links) und Andreas Fischer bei der Auslieferung der Transportboxen. Fotos: Stiftung

In den Boxen wurden die Bodenplatten für das 257 Quadratmeter große Freiluft-Basketballfeld nach Berlin transportiert, und zwar in den Jahn-Sportpark nahe der Max-Schmeling-Halle.

Dort findet die „3x3 Champions Trophy 2021“ statt, der deutsche 3x3-Pokal. Dabei spielen zwei Teams mit jeweils drei Spieler auf einen Korb gegeneinander – und zwar draußen.

Einige Spiele des Freiluft-Turniers werden am Wochenende live in ARD und ZDF übertragen.

„Mit den Holzboxen aus Volmarstein lief der Transport der Spielfeld-Platten reibungslos“, freute sich Hanna Hoffmann von der Basketball Werbe Agentur (BWA) in Hagen, die zum Deutschen Basketball Bund gehört. Sie organisiert u.a. die 3x3-Meisterschaft.

Die Volmarsteiner Werkstatt gilt als flexibler und zuverlässiger Dienstleister. Zu Beginn der Corona hatte sie beispielsweise ihre Produktion umgestellt: Unter Beteiligung von Beschäftigten mit Behinderung stellte sie Trennschutzwände diverser Größen, aufstellbare Dosierspender für Desinfektionsmittel und Gesichts-Visiere in großen Stückzahlen her. Das Sortiment stieß nicht nur in den Einrichtungen der Stiftung, sondern auch bei diversen externen Kunden auf starke Nachfrage. Eine Szene vom 3x3-Turnier 2019 in Hamburg: Diese Basketball-Events sind in normalen Zeiten Zuschauer-Magnete.