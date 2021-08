Theater Titanick im Gasometer in Münster*

Im vergangenen Jahr wurde das Theater Titanick unglaubliche 30 Jahre alt, jedoch ohne die Möglichkeit, dieses Jubiläum mit einem Publikum zu teilen. In diesem Jahr feiert es 30 + 1 Jahre Titanick – einen ganzen Open Air Sommer lang!

Das gesamte Ensemble von Theater Titanick darf endlich wieder vor ZuschauerInnen spielen. Der Gasometer in Münster ist einer von neuen, spannenden Plätzen, der in eine fantastische Titanick-Bühnen verwandelt wird.

Für Theater Titanick war die Havarie des legendären Luxus­liners der Impuls zur ersten großen Inszenierung TITANIC. Das Stück wurde nach dem erfolgreichen Stapellauf 1993 in Münster in den darauffolgenden 20 Jahren über 280 Mal in 28 Ländern weltweit aufgeführt. Überheblichkeit, Dekadenz, Ignoranz gegenüber der Natur und die Freude an der Apokalypse sind die Themen dieser schaurig-schönen Unsinkbarkeits-Feier. 14 AkteurInnen setzen ein rauschhaft wogendes und explosiv überschießendes Spiel auf dem Ozeanriesen in Gang, das selbst zum Wunderwerk wird – gebaut aus purer Theaterphantasie.

Quelle: Titanick - Münster/ Leipzig

- Fotos/ Copyright: Birgit Leimann - Münster in Bildern