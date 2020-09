Greatest Hits dargeboten von grandiosen Musikern, bietet das "4Music Night" Event am kommenden Freitag den 02. Oktober wieder im Hagener Kultopia. Rock, Pop und aktuelle Chart-Versionen werden mit einer Portion Spontanität in einem tollen Line-Up im Kultopia präsentiert.

Der Video-Clip zeigt einen kleinen Ausschnitt vom letzten Auftritt im August.

Mit dabei am Freitag:

Klaus Spangenberg - Bastian Korn - Philip Lütz - Michael Grimm - Andreas Döbbe und Andy Bucco.



Im Veranstaltungsgebäude ist ein Mund-/Nasenschutz zu tragen. Auf den Stühlen sitzend kann er abgenommen werden! Ein Mindestabstand von 1,5m ist einzuhalten!

Karten im Vorverkauf über das Kultopia Hagen oder Tickets per PayPal direkt über "4Music Night". Mail: 4musicnight@gmail.com

Einlass: 19.00Uhr / Beginn: 20:15 Uhr

Preis: 12,00€ Begrenzte Plätze.