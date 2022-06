von Ulrich Rabenort

Die Planungen für das Kurzfilmfestival „Eat My Shorts“ laufen bereits auf Hochtouren. Im nachfolgenden Exklusiv-Interview für den LOKALKOMPASS und dem STADTANZEIGER in der Stadthalle Hagen, nimmt sich der Gründer, Organisator und Leiter des Hagener Kurzfilmfestivals Bernhard Steinkühler die Zeit, ausführlich auf das Kurzfilmfestival 2022 einzugehen.



Das 2020 ausgefallene Filmfestival, bedingt durch die Pandemie, fand voriges Jahr wieder statt. Wie groß ist die Hoffnung Herr Steinkühler, am Ende des Jahres das Kurzfilmfestival erneut durchführen zu können?

„Die Hoffnung lebt, wir hoffen und hoffen das es klappt und hoffen auch ohne Maske im November ein tolles Kurzfilmfestival „Eat My Shorts“ in der Hagener Stadthalle durchführen zu können.

Wo und wann findet „Eat My Shorts“ 2022 statt?

„Es wird Freitag, den 04. November im Kino CineStar und Samstag, den 05. November in der Stadthalle Hagen stattfinden. Sonntag treffen sich die Filmemacher mit den Juroren in der Mittagszeit im Saxx Hotel zum Round Table.

Wir haben einige Verbesserungen durchgeführt und den Ablauf ein wenig verändert. Dass die Mahlzeiten in der Stadthalle nicht erst geg. 24:00 Uhr eingenommen werden, sondern bereits um 21:15 Uhr und dass das Essen auch hochkarätig sein wird. Alle Schauspieler/innen werden im Saal bleiben und nicht wie letztes Mal außerhalb des Saales die Speisen zu sich nehmen. Damit ist ein verkrümeln in Backstage-Räume nicht mehr möglich. Es soll heimlicher werden“!

Können Sie schon etwas über die Kosten für dieses Kurzfilmfestival 2022 sagen?

„Als wir vor 8 Jahren im „Kulturzentrum Pelmke“ in Wehringhausen angefangen haben, lag der Finanzrahmen bei rund 10.000 €. Heute sind neben einem viel größeren zeitlichen Aufwand, auch die Kosten für ein solches Projekt enorm gestiegen. Wir sprechen heute über eine Größenordnung von rund 100.000 €. Von daher sind wir über Werbeeinnahmen von Hagener Unternehmen sehr dankbar und würden uns auf weitere Werbeanfragen freuen“.

Steht der zeitliche Ablauf bereits fest?

„Damit bin ich gerade voll beschäftigt. Der Zeitablauf steht im groben schon fest, konkret kann ich es in diesem Moment noch nicht sagen. Wir sind von einer 3-Tagesveranstaltung, nun auf 2 Tage gegangen.

Der Eröffnungsfilm „Die Wiederkehr - SEM DHUL", wird im Hagener CineStar am 04. November um 19:30 Uhr gezeigt. Anwesend wird auch Hauptdarsteller Ralf Bauer sein. Der Film spielt in Tibet mitten im Himalaya. Es handelt sich um den Kampf für die Freiheit der Tibeter.

Der Kartenverkauf wird im Kino stattfinden.

Zuvor erfolgt im Rathaus um 15:00 Uhr ein Eintrag in das „Goldene Buch“ der Stadt Hagen vom amerikanischen Schauspieler Eric Roberts (Filme: „Asteroid-a-Geddon - Der Untergang naht; Collision Earth – Game Over; Ape vs. Monster). Er ist der ältere Bruder der Schauspielerin Julia Roberts.

Der rote Teppich wird am darauffolgenden Samstag, den 05. November vor der Stadthalle Hagen ausgerollt. Gegen 17:30 Uhr werden viele prominente Schauspieler/innen erwartet. Beginn des „Eat My Shorts“ Kurzfilmfestivals erfolgt dann um 19:00 Uhr.

Nach den Filmpreisehrungen wird anschließend die After Show Party im großen Saal der Stadthalle geg. 22:45 Uhr mit einem DJ stattfinden. Als Gesangskünstler u.a. mit dabei: Charlene und Florian Galland, sie standen bei „Voce of Germany“ im Finale. Dabei sein wird auch Sänger Dave Kaufmann, Sohn des Schauspielers Charlie Kaufmann. Als Rockstars kommen in die Stadthalle: Annika Henz & Chrsto. Die beiden Gesangskünstler habe ich sehr kurzfristig auf der „AIDA“ nach einem Auftritt direkt verpflichten können".

Aus welchen Personen wird die Jury bestehen?

„Die Jury wird in diesem Jahr aus vielen namhaften Personen bestehen, alle wollen mit dabei sein. Aus Wilhelmshaven oder sogar aus Hawaii wollen fähige Juroren Jurymitglied werden. Die Jury wird aus 12 – 13 Personen gebildet. Die Namensliste ist noch nicht geschrieben“.

Bis wann können Kurzfilme eingereicht werden?

"Die zeitliche Spanne für Einsendungen liegt von Anfang Mai bis spätestens zum 20. September 2022, dann müssen wir sehen wer letztendlich nominiert wird“.

Welche Filmstars sind eingeladen und welche Promis haben bereits fest zugesagt?

"Es werden hochkarätige Filmstars in die Hagener Stadthalle zum "Eat My Shorts" Kurzfilmfestival kommen wie:



Francis Fulton-Smith (britisch-deutscher Schauspieler, spielte u.a. 2014 in „Die Spiegel Affäre“ den früheren bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß.)

Eric Roberts (amerik. Schauspieler u.a. nominiert worden, als beste Nebenrolle für den Oscar)

Meret Becker (deutsche Schauspielerin, Sängerin, Sprecherin und Schwester von Ben Becker)

Sven Martinek (deutscher Schauspieler, Actionserie „Der Clown“, „In aller Freundschaft“)

Ralf Bauer (deutscher Schauspieler und Moderator, Moderation „Disney Club“, „Gegen den Wind“)

Jeanette Hain (deutsche Schauspielerin, „Markus Imbodens“, „Frau Rettich, die Czerni und ich“)

außerdem wird noch der ein oder andere prominente Schauspieler/in dazu kommen, Namen kann ich jetzt noch nicht verkünden".



Ab wann können Eintrittskarten erworben werden?

„Ab dem 1. August, aber wo genau wissen wir momentan noch nicht, es wird noch mit der Stadthalle abgeklärt“.

Bei welchen Programmpunkten haben Besucher mit einem Ticket Zutritt und wieviel kosten die Karten?

„Wir haben es diesmal so gemacht: es gibt keine Programmpunkte sondern „Eins für alles“ ein Preis.

Das Ticket wird 89€ kosten, darin enthalten sind: nominierten Filme, Preisverleihung, Showprogramm, Fotos/Autogramme, Essen & Trinken - alles inclusiv! Einige Kartenanfragen gibt es jetzt schon. Da das Kartenkontingent begrenzt sein wird, sollte ein Ticketkauf für dieses einmalige Festival möglichst frühzeitig erfolgen".



Wieviel Nominierte wird es geben und auf was können sich die Gäste auf der „After Show Party“ freuen?

„Es wird 6 - 7 nominierte Filme aus verschiedenen Filmrichtungen geben. Es können z.B. Musikvideos, Dokumentarfilme oder Spielfilmarten eine Rolle spielen die bewertet werden. Die Karteninhaber können sich auf der After Show Party auf ein Zusammentreffen mit vielen Schauspielstars freuen, die alle in einem Raum vereint sind. Wo kann man schon am Buffet neben Eric Roberts und den anderen Stars der Szene stehen"?

Welche Zeitspanne wird benötigt für die Vorbereitung zum Festival?

„Das ist jedes Jahr das gleiche. Es gibt ein wenig Luft von November bis Mitte Februar und dann geht es auch schon wieder los. Die Vorbereitungen laufen in diesem Monat Juni schon wieder auf Hochtouren. In diesem Zusammenhang möchte ich unbedingt schon jetzt meiner Eventmanagerin Angelique Hoffmann einen großen Dank aussprechen. Ihre Aufgaben beginnen bei der Planung und enden bei der After Show Party seit Jahren. Eine von vielen Fähigkeiten von Frau Hoffmann ist, auf besondere Herausforderung am Tag des Events spontan zu agieren und sich den Gegebenheiten anzupassen".

Neben dem künstlerischen Anspruch unterstützen Sie Charity-technisch auch immer eine wohltätige Einrichtung. Welche Einrichtung haben Sie für dieses Jahr im Blick?

„Ich schwanke noch zwischen einigen Institutionen und habe mich daher noch nicht entschieden".

Vielen Dank Herr Steinkühler für das Gespräch!