Laternen-Licht unter den Bögen*

Es ist Herbst in Münster, so dass traditionell zum Lambertusfest die farbenfrohen Lambertuslaternen auf dem Prinzipalmarkt unter den Bögen hängen.

Etwa seit der Mitte des 18. Jahrhunderts ist diese Tradition in Münster überliefert und trotz des allmählichen Verschwindens aus dem Stadtbild gibt es Vereine und Schulen, Kirchengemeinden und Privatpersonen, die diesen urmünsterschen Brauch weiter pflegen und damit erhalten.

Sein Festtag ist der 18. September, der eben auch der Höhe- und Schlusspunkt der abendlichen Treffen auf den Straßen, in den Höfen oder auf Plätzen der Stadt ist. Auf dem Kirchplatz stand bis zur Zerstörung 1944 der Lamberti-Brunnen mit Kinderfiguren beim Kreistanz: Mittelpunkt des wohl größten Lambertus-Spiels in der Stadt. Als 1956 dort ein neuer Brunnen gesegnet wurde, geschah dies natürlich mit dem Lichterfest.



Heiliger Lambert von Maastricht:

Geboren im 7. Jahrhundert in Maastricht (Niederlande), gestorben in Lüttich (Belgien) an einem 17. September um 705.



"Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken. Sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben."

Kofuzius

"Man muss nicht unbedingt das Licht des anderen ausblasen, um das eigene Licht leuchten zu lassen."

Phil Bosmans



