Alle Teilnehmer der maxQ. Weiterbildung Behandlungspflege LG I und II für Pflegeassistenz- und Pflegehilfskräfte haben mit der Note „Sehr gut“ abgeschlossen.



Durch den erfolgreichen Abschluss der Qualifizierung haben die Teilnehmenden die besten Aussichten sich eine langfristige, berufliche Perspektive in der Altenpflege zu erschließen. Die Pflegeeinrichtungen suchen händeringend nach Personal. Außerdem bietet die fachlich fundierte Qualifizierung eine gute Möglichkeit für den (Wieder-) Einstieg in Pflegeberufe für Pflegehilfs- und Pflegeassistenzkräfte. Der nächste Vollzeitkurs „Behandlungspflege LG I und II“ findet bei maxQ. in Hagen vom 5. Oktober bis 5. November statt. Infos unter Tel. 02327-3098215.