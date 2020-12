Der Evangelische Kirchenkreis Hagen hat sich in seiner Vorstandssitzung vom 15. Dezember hinter die dringende Empfehlung der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) gestellt, in den Zeiten des Lockdowns - und das betrifft vor allem auch die Weihnachtstage - keine Präsenzgottesdienste stattfinden zu lassen. „Rechtlich gesehen ist es uns zwar möglich, Gottesdienste zu feiern“, erklärt Superintendentin Verena Schmidt. „Aber in aller christlichen Freiheit auch etwas nicht zu tun, was erlaubt ist, schließen wir uns der Empfehlung unserer Landeskirche an.“



Dies sei zweifellos schmerzhaft, aber angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens - so die Bewertung des Kirchenkreises - das Gebot der Stunde. „Wir tun dies aus einem großen Verantwortungsgefühl heraus“, sagt Schmidt weiter. „Der Auftrag der Weihnachtsbotschaft ist in diesem Jahr 2020, Menschen so weit wie möglich zu schützen.“

Wie sich die einzelnen Kirchengemeinden zu dieser Empfehlung verhalten, wird in protestantischer Rechtsweise jetzt kurzfristig durch die gemeindlichen Gremien entschieden. „Unsere Gemeinden werden in aller Sorgfalt entscheiden, welche Angebote, abgesehen von den virtuellen, sie den Menschen in den kommenden Weihnachtstagen machen können“, versichert die Superintendentin.

Eine Übersicht der alternativen Angebote findet sich auf der Homepage des Kirchenkreises (www.kirchenkreis-hagen.de). Sie wird in den kommenden Tagen fortlaufend aktualisiert.