Aufgrund der aktuellen Einstufung der Stadt Hagen in die Inzidenzstufe 3 (Inzidenzwert liegt zwischen 50,1 und 100) sind seit Donnerstag, 3. Juni, wieder standesamtliche Trauungen in geschlossenen Räumen mit maximal zehn Personen möglich. Hierzu zählen das Brautpaar, bis zu acht Gäste einschließlich Kindern sowie die Fotografin oder der Fotograf. Nicht dazu zählen die Standesbeamtin oder der Standesbeamte.



Der Zutritt ist nur mit einem maximal 48 Stunden alten, negativen Coronatest nach § 7 CoronaSchVO möglich. Das Testergebnis muss digital oder in Papierform vorliegen. Kinder bis zum Schuleintritt sind generell von der Testpflicht befreit. Beim Betreten der Gebäude ist eine medizinische Maske zu tragen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern darf nur zwischen nahen Angehörigen unterschritten werden. Ein Sektempfang im Gebäude im Anschluss an die Trauung ist aufgrund der derzeitigen Einschränkungen nicht möglich. Im Außenbereich gelten die allgemein bekannten Kontaktbeschränkungen wie in der Öffentlichkeit. Da Trauungen in Hagen immer von Dienstag bis Freitag möglich sind, greifen die Lockerungen für alle Trauungen ab Dienstag, 8. Juni.