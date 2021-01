Da in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Wetter aktuell keine Präsenzangebote stattfinden, haben sich die Teams der Jugendhäuser etwas gegen den „Corona-Frust“ einfallen lassen.



Seit Donnerstag können in den Einrichtungen kostenlose „Überraschungstüten“ mit süßem und informativem Inhalt von den Besucher abgeholt werden. Die Tüten ergänzen die schon stattfindenden alternativen Angebote. Diese umfassen unter anderem die Kontaktaufnahme zu den Mitarbeitern bei Fragen und Problemen über die verschiedenen sozialen Kanäle, Online-Bastelangebote und die Ausleihe von Spielematerialien.

Diese Ausleihe findet kontaktlos statt. Die genaue Uhrzeit, wann die Tüten abgeholt werden können, kann in der jeweiligen Einrichtung erfragt werden. Kontaktadressen gibt es auf der städtischen Homepage: https://www.stadt-wetter.de/lebenin-wetter/jugend/jugendtreffs/ Eine tolle Idee haben die Teams der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Wetter.