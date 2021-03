Nach Entscheidung der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) und nach Beratung mit dem Paul-Ehrlich-Institut finden ab heute, 19. März, wieder Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca im Hagener Impfzentrum statt.

Das Team des Impfzentrums hat die Personen, die heute oder für die kommenden Tage einen Termin vereinbart hatten, bereits gestern Abend benachrichtigt, dass ihre Impfung, wie ursprünglich vereinbart, stattfindet. Personen, deren Impftermin mit AstraZeneca aufgrund des zwischenzeitlichen Impfstopps abgesagt worden war, erhalten bevorzugt noch diese Woche einen neuen Impftermin. Das Impfzentrum schreibt die betroffenen Personen an. Rückfragen können per Mail an impfzentrum@stadt-hagen.de gerichtet werden.

Am Montagnachmittag hatte sich die Bundesregierung zunächst dazu entschieden, die Corona-Impfungen mit AstraZeneca vorsorglich auszusetzen, um aufgetretene Fälle mit schwerwiegenden Nebenwirkungen, die vermeintlich im Zusammenhang mit dem Impfstoff standen, weiter zu untersuchen. Rund 3.000 Bürgerinnen und Bürger mussten daher bis gestern auf ihren Impftermin im Hagener Impfzentrum verzichten.

"Jede Person, deren Termin abgesagt werden musste, erhält kurzfristig ein neues Impfangebot", sagt Lars Stein, organisatorischer Leiter des Impfzentrums Hagen. "Allein heute bieten wir 700 Impfungen mit AstraZeneca an. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis Sonntag alle Impfungen nachzuholen."