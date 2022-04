NB Oberhausen – TSV Hagen 1860 61:64 (15:16/15:15/14:21/17:12)

Am Samstagabend ging es für die Regionalligadamen in der Liga nach Oberhausen. Im Hinspiel konnte man die Gäste mit 94:70 besiegen, das Rückspiel stand jedoch unter einem anderen Stern.

Verletzungs- und Krankheitsbedingt musste man auf Antonia Hermann, Isabelle Judtka sowie den Head Coach Fabian Schumann verzichten, die Ansage war trotzdem, von Anfang an das Spielgeschehen zu kontrollieren und defensiv wie offensiv das Tempo zu bestimmen.

Zumindest offensiv wurde schnell umgeschaltet und der Weg zum Korb gesucht, allerdings wurden viele überhastete Entscheidungen getroffen und vor allem in der Defensive der Kampf der sehr körperbetont agierenden Gastgeber nicht angenommen. So brachte man sich immer wieder um gute defensive Posessions, weil oftmals eine Hagenerin beim Box Out pennte.

Ein 8:0-Lauf vor der Halbzeit sorgte zwar nach bis dahin schwachem zweiten Viertel für eine 31:30 Führung, doch so richtig zufrieden konnte man nicht sein.

Zum dritten Viertel half eine aggressive Ganzfeldverteidigung dann, einen Vorsprung von 8 Punkten fürs Schlussviertel zu erspielen, bis zur 38. Minute übernahm Oberhausen zwar noch einmal die Führung doch das glückliche Ende hatten dann in den letzten Angriffen die Hagenerinnen, die mit dem Sieg den dritten Tabellenplatz festigen können.

“Ein glücklicher Sieg, den wir uns nicht so souverän erarbeitet haben wie andere Siege in dieser Saison. Wichtig sind am Ende allerdings die zwei Punkte und dass wir uns trotz dem zum Teil sehr ruppigen Einsteigen der Gastgeber nicht verletzt haben. Jetzt gelten die nächsten zwei Wochen der vollen Konzentration und Vorbereitung auf das Pokal-Rückspiel in Münster. Dort wollen wir an die zweite Halbzeit des Hinspiels anknüpfen und den Pokal mit nach Hagen zurückholen.”

Für den TSV spielten:

Birtner, H. (2), Perlick, Z. (2), Schnietz, N. (13), Kramer, M., Kortenacker, J. (DNP), Scheller, K., Mücke, S. (10), Schlatt, K. (8), Colakoglu, A. (2), Dorlöchter, S. (1), Stahmeyer, E. (26)