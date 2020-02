Nach 19 Jahren endlich wieder qualifiziert Viele hatten nicht mehr an einen 5:0-Erfolg im letzten Heimspiel und die damit verbundene DM-Qualifikation geglaubt. Doch die Bundesliga-Faustballer des TSV Hagen 1860 zeigten im entscheidenden Moment ihre beste Saisonleistung und konnten den niedersächsischen Staffelmeister TV Brettdorf praktisch deklassieren.

Hauptangreifer Philipp Hofmann zeigte eindrucksvoll, dass er sein zwischenzeitliches Formtief endgültig beendet hat und spielte groß auf. „Wir wussten, dass wir alle unsere Bestleistung abrufen müssen. Das hat über die komplette Spielzeit bestens funktioniert“, freute sich Zuspieler Kevin Schmalbach, der ebenfalls eine tolle Partie zeigte. Mit dem dritten Platz hat sich der TSV Hagen 1860 zum ersten Mal nach 19 Jahren wieder für eine Deutsche Hallenmeisterschaft qualifiziert, die am 7. und 8. März in Mannheim stattfinden wird.

Die vier Wochen bis zur Finalrunde wird die Mannschaft nun für intensive und konzentrierte Einheiten nutzen. Dass die Faustballer aus der Volmestadt nach der Überraschung auf dem Feld nun auch in der Halle zur Deutschen Meisterschaft reisen dürfen, wird dafür Motivation genug sein. Die Akteure freuen sich auf viel mitreisende Fans und auf die "gelbe Wand 2.0". Die Faustballer freuen sich auf viele mitreisende Fans – und auf die„gelbe Wand 2.0“. Foto: TSV