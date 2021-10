TSV Hagen 1860 – Baskets Lüdenscheid 14:108 (1:22/2:33/4:21/7:32)

Nach den Herbstferien erwartete man am Dienstagabend die Gäste aus Lüdenscheid. Durch krankheitsbedingte Ausfälle ging man mit einem 9er Kader an den Start. Sue sollte dabei ihr erstes Spiel absolvieren.

Die Gäste zeigten direkt, warum sie als Favorit ins Spiel gingen. Schön ausgespielte Aktionen auf Seiten der Gäste sorgte für schnelle Punkte. Die Gastgeber zeigten zu wenig Bewegung und Aggressivität im Angriff. Doch immer wieder schlich sich ein guter Spielzug ein. Leider nicht bis zum Ende durchgespielt.

Im zweiten Viertel ähnliches. Defensiv war man teilweise zu inkonsequent und vorne machte man es sich selber sehr schwer den Ball laufen zu lassen. Die bekannte Abschlussschwäche kam auch wieder zum Tragen. Lüdenscheid dagegen zeigte sich sehr treffsicher und ging mit einer beruhigenden Führung in die Halbzeit.

Man steigerte sich. Zwar war der Großteil des Hagener Spiel immer noch sehr zäh, doch man zeigte jetzt öfter gute Bewegungen abseits des Balles, während man defensiv wieder ein bisschen besser dagegenhalten konnte.

Auch im vierten Viertel setzte sich der Trend fort, wobei die Rückwärtsbewegung wieder in den Winterschlafmodus überging, dafür war es offensiv jetzt zumindest ein wenig ansehnlicher.

„Den Umständen entsprechend, ohne Training in den letzten zwei Wochen, war das in der zweiten Halbzeit ein ansprechender Auftritt. Wir entwickeln uns in kleinen Schritten, aber wir spielen natürlich auch gegen gute Gegner, das muss man dann immer in Relation sehen. Julia hat sich heute ein Lob verdient. Viele gute Bewegungen zum Korb und hat das Spiel sehr gut gelesen“, so der Coach.

Für den TSV spielten:

Josefine, Lore (1), Lina (4), Sue, Julia, Anna, Anisa (8), Ella, Gizem (1)