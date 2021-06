Die Kaderplanung bei Phoenix Hagen für die Saison 2021/22 läuft auf Hochtouren – und die Reihe der Personalien beginnt gleich mit einem echten Kracher: Marcel Keßen, der erst im Januar in die Volmestadt zurückgekehrt war, bleibt ein Feuervogel! Das gaben Phoenix Geschäftsführer Patrick Seidel und Headcoach Chris Harris bekannt.

Der 24-jährige Keßen war im Winter vom Ligarivalen Eisbären Bremerhaven nach Hagen gewechselt, nachdem Phoenix verletzungsgeplagt auf der Suche nach Verstärkung war. Und der gebürtige Hohenlimburger schlug gleich ein, war ein ums andere Mal Topscorer und setzte sich in 14 Spielen für die Feuervögel an die Spitze gleich zweier Rankings: Der Center erzielte durchschnittlich die meisten Punkte pro Spiel (13,1) und angelte sich die meisten Rebounds (7,1). Marcel Keßen zur Vertragsverlängerung: „Ich freue mich sehr, weiter für Phoenix auflaufen zu können und darüber, dass alles so früh und reibungslos geklappt hat. Es kamen zwar einige Anfragen von anderen Vereinen, aber Hagen hatte von Anfang an die höchste Priorität für mich. Ich habe richtig Bock auf die Arbeit mit Chris Harris. Ausschlaggebend war aber auch, dass ich in den letzten Monaten in Hagen wieder den Spaß am Basketball gefunden habe, der mir phasenweise in den vergangenen Jahren gefehlt hat. Nicht nur Chris hat mich weit nach vorne gebracht, sondern auch unser Athletiktrainer Jonas Müller-Preuß - und ich bin mir sicher, dass sie mich in den nächsten Monaten noch weiter bringen werden! Ich würde behaupten, dass ich jetzt sogar fitter bin als noch in der Saison….“ Der Center möchte an seine Leistung in der zweiten Saisonhälfte für Phoenix zweifellos anknüpfen: „Mein Ziel ist es auf jeden Fall, mit Hagen in die Playoffs zu kommen. Ich möchte die nächste Saison als Sprungbrett zurück in die easycredit BBL nutzen – die ist auf jeden Fall mein Ziel. In Hagen habe ich die perfekten Voraussetzungen, um das zu schaffen, da bin ich mir sicher! Ich vertraue den Leuten und den Coaches.“ Headcoach Chris Harris: „Ich freue mich sehr, dass Marcel sich für uns entschieden hat. Als er Bremerhaven verließ, hatten wir hier Not am Mann und er hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir noch Erfolge in der Liga feiern konnten. Seine Erfahrung und Spielintelligenz schätzen wir sehr – genauso natürlich wie seinen starken Mitteldistanzwurf. Man hat gesehen, dass beide Seiten von dieser Zusammenarbeit profitiert haben. Marcel hat uns sehr gut getan. Wir glauben fest daran, dass er eine unserer wichtigsten Säulen in der nächsten Saison sein kann – dafür tut er gerade alles. Er ist in der Offseason unglaublich fleißig.“