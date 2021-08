Ich habe die Gruppe begleitet was nun auch mehrfach so sein wird !!

Frauenselbstschutz in der Nihon Kai Akademie

Sexuelle Belästigung - dieses Thema geht alle etwas an!

Am Freitag, den 21.08.2021 wurde genau dieses bei der Frauenselbstverteidigung in der Nihon Kai Akademie in Hagen thematisiert und trainiert. Viele Frauen werden zu Opfern von sexuellen Übergriffen. Aber was tun? Soke Bernd A. Kühnapfel Shihan zeigt seinen Schülerinnen Vorgehensweisen gegen unsittliche Berührungen.

Allgemein geht es in der Frauenselbstverteidigung darum, stark und selbstbewusst aufzutreten, ohne provokant zu wirken. So erlernen die Schülerinnen eine angemessene Körperhaltung und gehen auf verschiedene Mimiken ein.

Wie kann man trotzdem selbstsicher auftreten, obwohl man eigentlich verängstigt ist? Auch das bringt Kühnapfel seinen Schülerinnen bei.

Jeden Freitag Frauenselbstverteidigung ab 17:00 Uhr

( Text: Michelle Blöser)