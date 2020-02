Die Weichen für die kommende Saison werden langsam gelegt und die Woche beginnt mit einer positiven Nachricht für den heimischen Handball-Drittligisten VfL Eintracht Hagen.

Theo Bürgin, aus der eigenen Jugend stammend, bleibt dem Verein erhalten und unterschreibt seinen ersten Profivertrag über eine Laufzeit von drei Jahren. ,,Es ist ein großer Schritt für mich, aber ich bin sehr glücklich mit der Entscheidung. Ich habe mich bewusst für die nächsten drei Jahre gebunden, um die Ziele mit der Mannschaft zu erreichen“, so der gebürtige Herner. Nach der schweren Verletzung von Daniel Mestrum wusste der Linksaußen direkt zu überzeugen und erzielte bislang in 19 Ligaspielen 33 Treffer.

Tim Brand, seit 2018 Spieler des VfL, wird den Verein hingegen nach Ablauf der Saison verlassen.

"Tim hat sich in den zwei Jahren bei der Eintracht stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und auf ihn war immer Verlass. Leider ist ihm der endgültige Durchbruch bei uns nicht gelungen, weswegen wir seine Entscheidung für die Zukunft, sich anders zu orientieren, akzeptieren", so Geschäftsführer Joachim Muscheid.