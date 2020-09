Die Mädchen der Spielgemeinschaft TSV Hagen 1860 und den VfL Astrostars Bochum, unter dem Namen Basket Girls Ruhr, haben die Qualifikation zur weiblichen Basketballjugendbundesliga WNBL geschafft.

Auf dieses Ziel haben Spielerinnen und Coaches seit vielen Wochen und Monaten intensiv und mit äußerstem Einsatz hingearbeitet. In diesem Jahr war die Qualifikation aufgrund der Corona-Bedingungen und der Vielzahl an Teams, die sich qualifizieren wollten, besonders schwierig. Nur 4 von 11 Teams deutschlandweit konnten den Sprung in die Nachwuchsbundesliga schaffen.

In der ersten Runde in Dillingen\Saar gelang im entscheidenden Spiel gegen Eintracht Frankfurt ein 9-Punkte-Sieg nach Verl√§ngerung. In der zweiten Runde in Stuttgart konnte bereits im ersten Spiel gegen TV 48 Schwabach mit eine 87:60 Sieg das Ticket f√ľr die WNBL gezogen werden. Die sehr gute und erfolgreiche Jugendarbeit in den letzten Jahren war die Voraussetzung f√ľr diesen gro√üartigen Erfolg. Ab Oktober startet dann die neue Bundesligasaison und die M√§dels aus Hagen und Bochum sind dabei.