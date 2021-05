Der Hagener Schaustellerverein 1907 hat am vergangenen Freitag auf seiner Jahreshauptversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Die Versammlung sollte ursprünglich eigentlich im Januar stattfinden, musste aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Durch den Rücktritt des ersten Vorsitzenden im letzten Jahr musste der Schaustellerverein sich neu aufstellen. Die Mitgliederversammlung wählte den neuen Vorstand für die kommenden zwei Jahre. 1. Vorsitzender Dirk Wagner, 2. Vorsitzender Alfons Tröger. Hinzu kommen noch Sybilla Dietrich und Harald Gusik.

Nach der Wahl berichtete Dirk Wagner über die Pläne des Hagener Schaustellervereins: „Wenn die Infektionszahlen es zulassen, möchten wir gerne den ein oder anderen Pop-Up-Park organisieren.“ Dabei steht nicht nur Hagen auf dem Plan – sondern auch die Nachbarstädte. Dort ist der Inzidenzwert deutlich niedriger und stabiler als in Hagen. „Wir haben die Hoffnung, dass im Spätsommer oder im Herbst wir vielleicht auch normale Veranstaltungen und Volksfeste durchführen können“, so Wagner weiter. Der Hagener Schaustellervereins begrüßt dabei auch die Öffnungsperspektiven für Kirmes und Volksfeste der NRW-Landesregierung.

Hoffnungen gibt es auch für den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr in der Hagener Innenstadt – die Planungen im Hintergrund laufen bereits. „Wir freuen darauf, wenn es wieder losgehen kann und wir unseren Beruf nach

so einer langen Pause wieder ausüben können. Auch möchten wir groß und klein – wieder ein paar schöne Stunden bereiten.“