Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Erik O. Schulz ist der Hagener Oliver (Oli) Trelenberg vom 6. Juli bis 26. September wieder als „Spendenradler“ unter dem Motto „Tue Gutes – und rede darüber“ quer durch Deutschland unterwegs, um durch Öffentlichkeitsarbeit auf die Belange vieler Krebspatienten aufmerksam zu machen. In diesem Jahr sammelt er Spenden für die Hilfsorganisation „Flying Hope“.

Der gemeinnützige Verein, dem zahlreiche Piloten mit langjähriger Flugerfahrung angehören, vermittelt Flüge für Kinder, die dringend in Hospize, zu medizinischen Sonderbehandlungen oder Kuraufenthalten geflogen werden müssen und deren Familien selbst nicht über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen. OB Erik O. Schulz, der die Benefiz-Radtour seit fünf Jahren als Schirmherr begleitet, würdigte den Einsatz von Oliver Trelenberg als ein „gerade in diesen Zeiten wunderbares Zeichen für gelebte Solidarität für Menschen, bei denen das Schicksal gnadenlos zugeschlagen hat.“

Die Aktion „Oli radelt“ führt Trelenberg knapp drei Monate lang zu 81 verschiedenen Gemeinden in Deutschland und schließlich zurück nach Hagen, wo er nach rund 5.000 gefahrenen Kilometern wieder ankommen möchte. Aufgrund der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie hat Trelenberg seinen ursprünglich für den 11. Mai geplanten Start um zwei Monate verschoben und holt nun seine Radtour unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln nach.

Oliver Trelenberg erkrankte 2013 selbst an Kehlkopfkrebs. Die Erfahrungen mit dieser Krankheit haben dazu geführt, dass er seit 2014 unter dem Motto „Oli radelt“ auf seinen Radtouren über Krebskrankheiten informiert, Wege aus persönlichen Lebenskrisen aufzeigt und Spenden sammelt. Allein in den vergangenen fünf Jahren konnte Oli einen Spendenbetrag von rund 30.000 Euro zusammentragen.

Sein großes Engagement führte dazu, dass er bereits zweimal von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen wurde. Er gehörte unter anderem einer durch den NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet ausgewählten zehnköpfigen Gruppe an, die aufgrund besonderer Verdienste in NRW anlässlich des Zentralempfanges zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2019 in Kiel durch den Bundespräsidenten begrüßt worden sind. Trelenberg legt Wert darauf, dass er keinen Leistungssport betreibt, sondern für eine bessere Lebensqualität radelt. Da er seine Touren in den Dienst der guten Sache stellt, begleiten viele Medien seine Fahrten.

Wer die Hilfsorganisation „Flying Hope“ mit einer Spende unterstützen möchte, findet alle Infos auf www.oli-radelt.de.