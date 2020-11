Bei der jährlichen Gesellschafterversammlung der Werbegemeinschaft Rathaus Galerie Hagen wurde turnusgemäß nach zwei Jahren die Geschäftsführung neu gewählt. In der Werbegemeinschaft der Rathaus Galerie Hagen sind die Mietpartner als Gesellschafter vertreten, die aus ihrem Kreis vier Geschäftsführer wählen.



Die Mietpartner beriefen einstimmig Angelika Senyildiz (Filialleiterin bei Wajos), Peter Jetter (Bezirksleiter bei Tedi), Marco Schürmann (Filialleiter der Märkischen Bank) und Tobias Steudtner (Store Manager bei Game Stop) in dieses Gremium.

Der Centermanager der Rathaus Galerie Hagen, Christoph Höptner, komplettiert die fünfköpfige Geschäftsführung. Als stellvertretender Vorsitzender ist er für das gesamte operative Geschäft der Werbegemeinschaft verantwortlich.

In der anschließenden konstituierenden Geschäftsführersitzung wurde Marco Schürmann einstimmig als Vorsitzender der Geschäftsführung gewählt. In dieser Funktion leitet er die jährliche Gesellschafterversammlung sowie die Geschäftsführersitzungen, die pro Quartal stattfinden.

In der Gesellschafterversammlung wurden außerdem weitreichende Beschlüsse über die Marketing- und Werbestrategie für 2021 gefasst.