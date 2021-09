Haltern. Mittlerweile seit 4 Jahren hat das Bilderbuchkino einen festen Platz im Veranstaltungsprogramm der Stadtbücherei. Zweimal im Monat immer an einem Mittwoch werden den Kindern die schönsten, lustigsten und manchmal auch spannendsten Geschichten vorgelesen und im Anschluss gemeinsam etwas zum Buch gestaltet.

Die Vorleserin Andrea Coenen-Brinkert wird ab sofort wieder von einer ehrenamtlichen Vorlesepatin unterstützt. Mit Ulrike Döbler kann jetzt ein zweiter BilderBuchKino-Nachmittag für alle Kinder ab 4 Jahren angeboten werden. Die Vorlesepatin Ulrike freut sich sehr auf viele kleine und große Besucher, die Spaß an Geschichten haben. Aus diesem Grund hat sich das Lese-Team wieder ein schönes Programm für das letzte Quartal ausgedacht und ist ab sofort in der Bücherei oder auf der Homepage zu entdecken. Das erste BilderBuchKino mit Ulrike „Das Neinhorn“ findet am 20. Oktober 2021 um 16 Uhr in der Stadtbücherei statt. Coronabedingt ist eine Anmeldung per Mail unter stadtbuecherei@haltern.de oder telefonisch unter 933 216 erforderlich, die Teilnahme ist aber weiterhin kostenlos. Es gelten für die Teilnehmenden die 3G-Regeln. Weitere Termine mit Ulrike:

20.10.2021 – Das Neinhorn, 10.11.2021 – Jeder kann ein Glücksschwein sein, 01.12.2021 – Emil im Schnee.