Bürgermeister Stegemann erneuert Stolpersteine auf der Rekumer Straße

Haltern. Mitte April ist die Stadt von einem Bürger darauf aufmerksam gemacht worden, dass ein Stolperstein der Tochter der Familie Daniel vermutlich zerstört wurde.

Da auch die beiden anderen Steine nur noch schwer lesbar waren, hat die Stadt entschieden, die drei dortigen Steine auszutauschen. Der Dank der Verwaltung richtet sich an das Team vom KunstDenkmal STOLPERSTEINE, das dabei geholfen hat, schnell und reibungslos für Ersatz zu sorgen.

Bei den „Stolpersteinen“ handelt es sich um beschriftete Metalltafeln mit Namen von ehemaligen, jüdischen Bürgerinnen und Bürgern, die auf Betonsteinen aufgebracht sind und in Straßen sowie Gehwegen eingelassen wurden. Die Stolpersteine sind eine Aktion zur Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes. Im Jahre 2004 sprachen sich alle Fraktionen einhellig dafür aus, dieses Projekt zu unterstützen. Die Finanzierung lief seinerzeit über Sponsoren und Partnerschaften. Für die notwendige Erneuerung der drei Steine kam nunmehr die Stadt auf.