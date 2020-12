Haltern. Die Corona-Pandemie betrifft alle Bereiche des persönlichen Lebens. Von den Auswirkungen dieser globalen Krise sind auch in Haltern am See und Umgebung nicht alle Menschen gleichermaßen betroffen. Kurzarbeit, Schulschließungen und Einsamkeit haben für jede/n von uns unterschiedliche Folgen. Die Arbeitsgemeinschaft Arbeit und Leben in Haltern am See möchte ein Forum schaffen, indem eine gesellschaftliche Be- und Verarbeitung der Pandemie angesprochen werden kann.

Dazu VHS-Leiterin Esther Joy Dohmen: „Wir möchten die Bürgerinnen und Bürger aus Haltern am See dazu einladen, einen Beitrag zu schreiben oder aufzunehmen und diesen in unserem Blog zu teilen. Erzählen Sie uns Ihre ganz persönliche „Corona-Geschichte“. Wie hat Corona Ihr Leben beeinflusst? Was hat sich für Sie verändert? Was bedeuten für Sie die Proteste gegen die staatlichen Maßnahmen zur Pandemieeindämmung? Was haben wir aus der Pandemie gelernt?“ Einen ersten Beitrag dazu hat bereits Bürgermeister Andreas Stegemann geschrieben. Ziel ist eine nachhaltige, etwas leisere und nachdenklichere Form der Auseinandersetzung anzubieten. Jeder Beitrag, der den Regeln entspricht ist willkommen.

Alle Beiträge werden von den Modertoren nach den folgenden Kriterien freigegeben:

· ein Beitrag sollte mindestens 300 Worte bzw. eine Spieldauer von zwei Minuten umfassen

· Beleidigungen und unbewiesene Behauptungen gehören nicht in den Blog

· auf parteipolitische Äußerungen sollte verzichtet werden

· ein Beitrag sollte immer den ganzen Namen des/der Autor/in enthalten und Auskunft darüber geben, welchen Beruf oder welche (ehrenamtliche) Funktion sie/er hat

· Bei der Verwendung von Videos und Fotos muss immer das Urheberrecht beachtet werden. Ohne Quellenangabe kann ein Beitrag mit Foto oder Video nicht freigegeben werden

· natürlich werden nur Beiträge veröffentlicht, die mit den Werten und Regeln unseres Grundgesetzes übereinstimmen.

Es wird im Blog keine Möglichkeit geben Beiträge zu kommentieren. Zunächst ist geplant, den Blog bis Ende März offen zu halten, je nachdem wie sich das Pandemie-Geschehen dann darstellt werden wir entscheiden, ob und wie der Blog weitergeführt wird. In jedem Fall sollen die Beiträge auch im Anschluss an die Aktion in einer angemessenen Form präsentieren. Dazu wird auch eine Darstellung als Printversion gehören. Und hier geht es zum Blog (um einen Beitrag zu erstellen, klicken Sie einfach auf das Kreuz unten rechts in der Ecke. Nach einer Sichtung werden die Moderatoren Ihren Beitrag freischalten): https://padlet.com/edohmen/hdkh21s0z3rbvl7y