Haltern. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche und unbürokratische Maßnahmen: Auch die Stadtbücherei möchte wieder dazu beitragen, die Einschränkungen im Alltag, mit denen wir alle konfrontiert sind, ein wenig erträglicher zu machen.

Deshalb bietet sie allen Bürger und Bürgerinnen aus Haltern am See jeden Alters ab sofort bis zum 1. Februar einen kostenfreien Zugang zur Onleihe Vest sowie zu der Kinderliteratur-App „Tigerbooks“ an. Anmelden können sich jetzt alle Interessierte, die noch keinen Leserausweis der Bücherei haben.

Und das ist zu tun: Übermitteln Sie nachfolgende Daten per E-Mail an stadtbuecherei@haltern.de: - Name, - Geburtsdatum, - Adresse, - bei unter 18jährigen auch den Namen des Erziehungsberechtigten.

Sobald die Angaben in die Benutzerdatei eingegeben wurden, werden die Zugangsdaten (Kundennummer und Passwort) per E-Mail zugeschickt. Für das Angebot benötigt man nicht unbedingt einen E-Book-Reader. Es funktioniert auch mit Tablet, Smartphone oder PC. Die Nutzungsfrist der Medien beträgt bis zu 21 Tage. Das Angebot ist ganz kostenlos, auch entstehen in der Onleihe keinerlei Mahngebühren. Bei technischen Fragen hilft die Stadtbücherei per E-Mail (stadtbuecherei@haltern.de) gerne weiter. https://www.onleihe.de/kreisre

Für Schülerinnen und Schüler, die in diesem Jahr eine Facharbeit schreiben müssen und nicht über einen gültigen Büchereiausweis verfügen, bietet die Stadtbücherei an, diesen unkompliziert und schnell per Mail mit den oben genannten Angaben einzurichten, damit die Fachliteratur über die Digitale Bibliothek (digibib) von zuhause aus bestellt werden kann. Weitere Fragen, neue TAN-Nummern und Unterstützung bei diesem Thema erhalten die SchülerInnen von Andrea Coenen-Brinkert (andrea.coenen-brinkert@haltern.de oder fernleihe@haltern.de) per Mail.