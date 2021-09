„Mehr Platz fürs Rad im Vest!“ lautete das Motto einer Fahrraddemonstration in Recklinghausen am Samstag. An der Sternfahrt aus Marl, Dorsten, Herten und Gladbeck beteiligte sich auch eine kleine Gruppe aus Haltern. Insgesamt kamen 150 Teilnehmer zusammen, die unter Polizeibegleitung eine Stunde für bessere und mehr Radwege durch die Recklinghäuser Innenstadt radelten. Anschließend gab es beim Fahrradaktionstag am Rathaus unter dem Motto „Recklinghausen dreht das Rad“ zahlreiche Stände verschiedener Anbieter aus dem Kreis mit Informationen über Radrouten und Ausflugsziele, Verkehrssicherheitstipps und Beratung zu Unfallschäden. Zwei Parcours, auf denen Kinder auf Laufrädern und mit Spaßrädern Hindernisse überwinden mussten, sorgten für großen Spaß bei den Kleinsten. Grußworte von Recklinghausens Bürgermeister Christoph Tesche, Landrat Bodo Klimpel und ADFC-Bundesvorsitzender Uli Syberg sowie zahlreiche Stände für das leibliche Wohl rundeten die Veranstaltung ab, die insgesamt 1.000 Besucher zählte."