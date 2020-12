Haltern. Einstimmig sprach sich am Dienstagabend der Bau- und Digitalisierungsausschuss (BDA) dafür aus, über Abriss oder Sanierung der Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Stever zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden. Zunächst soll ein weiterer Gutachter beide Möglichkeiten ausreichend untersuchen und seine Ergebnisse vorstellen.

Die „Blaue Brücke“ am Walzenwehr ist seit Mai aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Stadtverwaltung hatte sich dafür ausgesprochen, die 14 Jahre alte Brücke schon jetzt aufgrund der deutlichen Mängel bei der Tragfähigkeit und der damit verbundenen sehr aufwändigen Sanierungs- und Pflegekosten abreißen zu lassen und einen Neubau anzustreben. So sind beispielsweise Schweißnähte kaputt, der Korrosionsschutz muss erneuert werden, die Lager müssen saniert werden. Diese vordringlichsten Arbeiten würden, inklusive der aufwändigen Gerüstkosten, bereits rund 825.000 Euro kosten. Hinzu kämen weitere rund 1,4 Mio. Euro, um die alte Brücke auch in den nächsten Jahrzehnten erhalten zu können. Diese bisher vorliegenden Erkenntnisse haben in der Verwaltung dazu geführt, über einen Neubau nachzudenken, der nach ersten, groben Schätzungen rund 2,2 bis 2,5 Mio. Euro kosten würde. Bei einem solchen Neubau wäre die Tragfähigkeit deutlich größer, was die regelmäßigen Untersuchungen erheblich preiswerter gestalten würde. Zudem kann davon ausgegangen werden, rund 70 Prozent der Kosten vom