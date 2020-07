Haltern. Die Deutsche Bahn (DB) erneuert am an den Wochenenden von Freitag, 17.07.2020, ab 21.30 Uhr, bis Montag, 20.07.2020, 4.30 Uhr und Freitag, 24.07.2020, von 4.30 Uhr bis Sonntag, 26. Juli 2020, 21.30 Uhr, die Gleise auf der Strecke Dülmen – Haltern am See im Abschnitt von Sythen bis Dülmen.

Dabei werden auf einer Gleislänge von rund 2,5 Kilometern rund 5 km Schienen ausgewechselt und die sogenannte „Planums-Schutzschicht“ teilerneuert.In der genannten Zeit kommt es zu folgenden Fahrplanänderungen:

RE 2 (Osnabrück - Düsseldorf):

Die Züge verkehren wie gewohnt durchgehend. Teilweise verkehren die Züge zwischen Haltern am See und Münster in abweichenden Fahrzeiten.

RE 42 (Münster - Essen / Mönchengladbach):

Die Züge fallen zwischen Dülmen und Haltern aus. Zwischen Münster und Dülmen verkehren die Züge mit geringfügig abweichenden Fahrzeiten. Alternativ können die durchgehend verkehrenden Züge der Linie RE 2 genutzt werden. Zusätzlich verkehren zwischen Haltern am See und Dülmen Busse im Schienenersatzverkehr (SEV).

Bitte beachten Sie auch die Gleisarbeiten auf dem Streckenabschnitt zwischen Münster Hbf und Dülmen in der Zeit von Samstag, 01.08.2020, ab 1.10 Uhr, bis Sonntag, 16.08.2020, 4.10 Uhr. In dieser Zeit kommt es zu Teilausfällen und geänderten Fahrzeiten bei den genannten Linien RE 2 und RE 42.

Schienenersatzverkehr mit Bussen

Trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte ist Baulärm leider nicht zu vermeiden. Die Deutsche Bahn wird den Baulärm auf das unbedingt notwendige Maß beschränken und bittet die Anwohner um Verständnis für die mit den Arbeiten verbundenen Unannehmlichkeiten.Die Fahrplanänderungen der Deutschen Bahn sind in den Online-Auskunftssystemen enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw und über die App „DB Bauarbeiten“ abrufbar. Dort kann auch ein Newsletter für einzelne Linien der DB abonniert werden. Weitere Informationen gibt es bei der Kundenhotline von DB Regio NRW unter 0180 6 464 006 (20 ct/Anruf a. d. Festnetz, Mobil max. 60 ct/Anruf) und dem kostenfreien BahnBau-Telefon unter 0800 5 99 66 55.