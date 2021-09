Haltern. Anika und Dennis Zinke haben vor kurzem vier Alpakahengste zu sich geholt. Auf ihren parallel entstandenen Social Media-Profilen nahmen sie eine immer größer werdende Fangemeinde mit auf ihrem Weg zu Alpaka-Haltern. Auch Bürgermeister Andreas Stegemann hat mit Spannung verfolgt, wie die Alpakas Pietro, Franzisco, Carlos und Johnny Lopez in Lippramsdorf eingezogen sind und hat es sich nicht nehmen lassen, sie hier willkommen zu heißen.

„Ich finde es toll, dass wir in Haltern am See nun dieses neue Angebot für naturnahe Erholung haben“, sagt Andreas Stegemann: „Die Hohe Mark bietet sich als Naturpark ideal zum Wandern an und mit den Alpakas hat so eine Tour direkt Eventcharakter.“ Von Anika und Dennis Zinke erfuhr er bei seinem Besuch einige spannende Informationen über die Vierbeiner. Das Ehepaar hat sich sein Wissen über die Paarhufer selbst angeeignet und viele Bücher vor der Anschaffung gelesen. Ihre kleine Herde bestehend aus vier weißen Huacaya-Alpakas, die seit Juli 2021 ihren Stall auf einem kleinen Pferdehof zwischen dem Naturpark "Hohe Mark", der Lippe und dem Annaberg haben.

Um das peruanische Lebensgefühl zu vermitteln, tragen die Alpakas für Wanderungen traditionelle bunte Pompons und aztekische Ketten. Alpakas gehören zu den kostbarsten Edelfaserproduzenten. Von den Inkas wurde ihre Faser als „Vlies der Götter“ bezeichnet. Sie zeichnet sich durch ihre extreme Feinheit und wärmeregulierenden Wirkung aus. Wer am Alltag der Alpakas Pietro, Franzisco, Carlos und Johnny Lopez teilhaben möchte, der kann @alpakas_haltern auf Instagram oder Facebook abonnieren. Touren mit dem Quartett können über die Homepage www.alpakas-haltern.de gebucht werden.