Haltern. Eine überaus positive Nachricht hat Bürgermeister Andreas Stegemann am Freitag aus dem NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung erhalten: Die Stadt Haltern am See bekommt einen 100-prozentigen Zuschuss, um die leichtathletische Rundlaufbahn an der Sportanlage Conzeallee zu renovieren. Dafür werden 583.000 Euro veranschlagt.

„Das ist eine tolle Geschichte, von der eine große Zahl von Halterner Bürgerinnen und Bürger profitieren wird,“ freut sich Andreas Stegemann. Entstehen soll an der Conzeallee nun eine Kunststoffbahn. Diese wird von Vereinssportlern genutzt. Aber auch vom Stadtsportverband, der sich ebenso über diese Nachricht freut, weil dessen Mitglieder hier das Sportabzeichen auch für Vereinslose abnimmt. Ebenso haben auch Schulen dann bessere Möglichkeiten für den Sportunterricht.„Haltern am See gilt zurecht als eine sehr sportbegeisterte Stadt. Ich kann mir gut vorstellen, dass nach Fertigstellung der Arbeiten unser Sport einen weiteren Aufschwung erhalten kann“, blickt Andreas Stegemann ausgesprochen optimistisch nach vorne