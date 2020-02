Haltern. Vorstandswahlen und Siegerehrungen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Skatsportklubs Karo Acht Haltern. Der Verein schrumpft allerdings weiter, da der 2. Vorsitzende Norbert Symanek wieder in seine Heimatstadt Gelsenkirchen gezogen ist. Dringend werden neue Freunde des Skatsports gesucht, auch Neulinge und Anfänger werden behutsam an den Skatsport herangefiihrt.

Traurig stimmte die Vereinsführung der Abstieg in die Verbandsliga. Mit Verstärkung durch Neumitglied Willi Neuhüsener wird der Wiederaufstieg in Angriff genommen.

Wichtigster Tagespunkt waren die Neuwahlen. Da sich alle Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl stellten, wurden auf Empfehlung des Versammlungsleiters „en Bloc“ gewählt. Die Wiederwahl erfolgte einstimmig: Dieter Engler als 1. Vorsitzender, Thomas Gerlach als Schatzmeister und Gerold Schwan als Spielwart. Gerlach und Engler üben seit der Vereinsgründung am 6. Januar 1982 unterbrochen ihre Ämter aus. Vereinsmeister wurde erneut mit 28 877 Punkten Dieter Engler vor Gerold Schwan (26978 Punkte )und Alfons Rauscher (23318 Punkte). Die wichtigsten Termine sind der Osterskat am 2. April und Weihnachtsskat am 10. Dezember, die jeweils für den Vereinspokal gewertet werden. Wie sollte es anders sein, mit einem zünftigen Skat wurde die Versammlung geschlossen.