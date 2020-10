Im Rahmen ihrer Herbstaktion haben sich die Wennischen Pfadfinder dem Thema "Insekten" gewidmet.



Auch wenn in diesem Jahr die Aktionen Corona bedingt unter erschwerten Bedingungen stattfinden mussten, hielt das die Teilnehmer nicht davon ab, die Ökozelle und den Imkerverein in Hattingen zu besichtigen, eigene Insektenhotels zu bauen und eine Wildpflanzenwiese anzulegen.

Die Pfadfinder lernten den Hirschkäfer kennen, konnten auch im Oktober noch ein Hornissennest erspähen und beobachteten Bienen und Hummeln beim Nektarsammeln und Bestäuben. Leider lernten sie auch, wieso es die Insekten in den letztem Jahren immer schwieriger haben zu überleben und geeignete Nistplätze zu finden.

Warten auf den Frühling



Nun sind alle schon gespannt auf den Frühling, um dann hoffentlich die Ergebnisse der herbstlichen Pflanzaktion zu bewundern. Bereits jetzt kann man einige neue Pflanzen im Pfarrgarten und auf der Pfarrheimwiese am Parkplatz erkennen. Dort steht auch das größte Insektenhotel und wartet auf seine ersten Gäste. Anlass für das Thema war die Aktion "Hattingen blüht auf", bei der die Pfadfinder auch in Zukunft ein wenig mitgestalten werden.