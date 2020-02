Heiligenhaus. Am Dienstagabend, 18. Februar, wurde ein 14-jähriger Heiligenhauser von einem unbekannten Jugendlichen auf dem Basildonplatz in Heiligenhaus beraubt. Der Täter flüchtete unerkannt mit der Tatbeute - einer Jacke und einer JBL-Box - gemeinsam mit mehreren Jugendlichen.



Gegen 18.15 Uhr befand sich der 14-Jährige gemeinsam mit einem 16-jährigen Heiligenhauser in einer Passage eines Einkaufsmarktes in Heiligenhaus.

Hier wurde der 14-Jährige zunächst von einer ihm unbekannten Person aus einer Gruppe von circa sieben Personen heraus angerempelt.

Verletzungen durch Schlag ins Gesicht

Die Jugendlichen setzten ihren Weg fort, aber mindestens eine männliche Person folgte ihnen bis auf den Basildonplatz. Hier schlug der Unbekannte dem 14-Jährigen plötzlich ins Gesicht und verletzte den Jungen hierbei am linken Auge.

Der 16-Jährige wurde von einer weiteren Person ebenfalls angegriffen und mehrfach ins Gesicht geschlagen. Beide Jugendlichen flohen in das angrenzende Rathaus-Center. Hierbei verlor der 14-Jährige seine orangefarbene O'Neill Jacke, in der sich eine Musikbox der Marke JBL befand.

Die Täter verfolgten die Jungen, griffen sie erneut an und verletzten sie. Als der 14-Jährige versuchte, seine zurückgelassene Jacke zu holen, wurde er von einem der Täter daran gehindert.

Anschließend flohen die Unbekannten mit der Tatbeute in Richtung Rheinlandstraße /Hauptstraße.

Täterbeschreibungen

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

- alle Personen circa 15 - 18 Jahre alt

- südländisches Aussehen

- zwischen 1,60 bis 1,70 Meter groß

- eine Person trug eine schwarze Lederjacke und ein weißes Shirt

- eine Person trug einen schwarzen Hoodie und eine blaue Jeans

- eine Person trug eine schwarze Jacke und einen blauen Pullover

Sachdienliche Hinweise bitte melden

Es wurde ein Strafverfahren wegen eines Raubdeliktes eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056/9312-6150, jederzeit entgegen.