Am Sonntag, 14. Juni, gibt es im Biergarten des Schnitzelhaus Christ, Herner Straße 68, Frühschoppen mit Live-Musik von Robin Stone. Beginn ist um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Seit rund vier Jahrzehnten ist Robin Stone auf den Bühnen unterwegs und begistert sein Publikum mit Song von Rod Stewart, Smokie, Neil Young, Bryan Adams und vielen anderen in einem neuen Gewand. Seine Interpretationen von Klassikern wie „Love Hurts“, „Dust in the wind“ oder „I don’t wanna talk about it“ sind legendär. Am Sonntag nimmt er die Besucher mit auf eine Zeitreise durch die Musikgeschichte von den 70er-Jahren bis heute und das alles unplugged.