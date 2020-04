Das Horizont-Observatorium auf der Halde Hoheward ist eine der gewaltigsten Landschaftsmarken des Ruhrgebietes. Es besteht aus zwei riesigen Bögen, die jeweils wichtige astronomische Bedeutungen haben. Ein senkrechter Bogen kennzeichnet den Ortsmeridian, der den Himmel in eine Ost- und eine Westhälfte teilt. Jeden Tag des Jahres kreuzt die Sonne genau bei ihrem höchsten Stand diesen Ortsmeridian. Quer dazu verläuft ein schräger Bogen, der parallel zum Erdäquator liegt und diesen symbolisch zum Himmelsäquator erweitert. Jedes Jahr zur Tag- und Nachtgleiche, also am 20. oder 21. März sowie am 22. oder 23. September liegt die Bahn der Sonne auf dieser Äquatorebene.

Leider traten bereits kurz nach Eröffnung des Horizont-Observatoriums Ende 2008 Risse an Schweißnähten auf. Seitdem wird juristisch um Schuld und Instandsetzung gerungen. Bis heute ist daher aus Sicherheitsgründen die Fläche unter den Bögen nicht begehbar.