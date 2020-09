Der Zentrale Betriebshof Herten (ZBH) gibt auch in diesem Jahr wieder kostenfrei Kompost an Hertener Bürgerinnen und Bürger ab und informiert rund um das Thema „Bioabfall“. Die Ausgabe erfolgt am Samstag, 26. September, von 8 bis 14 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz des ZBH, Zum Bauhof 5, 45701 Herten. Eine Ausgabe an anderen Tagen ist nicht möglich.

Rund 40 Kubikmeter frischer Kompost stehen an diesem Tag zur Verfügung. Wer welchen mitnehmen möchte, muss entsprechende Behälter dafür mitbringen – Schaufeln zum Umladen stellt der ZBH bereit. Der hochwertige Kompost trägt das RAL Gütezeichen Kompost und stammt direkt aus dem Kompostwerk in Gescher, wo alle in Herten gesammelten Bioabfälle kompostiert werden.

Corona-Abstand beachten

Bürgerinnen und Bürger müssen die üblichen Corona-Abstandsregelungen einhalten. Am Wertstoffhof gilt: Anweisungen des Personals folgen, Abstände einhalten sowie einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Handschuhe sollten mitgebracht werden, kann zur Not der ZBH mit einigen Exemplaren aushelfen. Die Zufahrt wird über den Wertstoffhof geführt, das Parkplatztor dient nur als Ausfahrt.

Neben der Abgabe von Kompost stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Fachbereich Abfallwirtschaft den Bürgerinnen und Bürgern gerne Rede und Antwort, insbesondere rund um das Thema Komposthaufen im heimischen Garten. Aber bevor die Abfälle auf den Komposthaufen oder in die Biotonne gehen, muss der wertvolle Bioabfall zunächst in den eigenen vier Wänden gesammelt werden. Um das zu fördern, gibt der ZBH den Anwesenden kleine Vorsortierbehälter mit – 10 Liter Volumen in der typischen braunen Farbe, wie der Deckel der großen Biotonne.

Neben den Informationen zum Thema Kompost und Bioabfall, schenken die Mitarbeitenden noch Kaffee aus. Apropos klein, für unseren kleinen Mitbürginnen und Mitbürger, die Eltern oder Großeltern bei der Kompostabholung unterstützen, gib es eine schnuckelige handgroße Knautschfigur eines Müllwerkers.