Ein symbolischer Akt und zugleich ein Startschuss für weitere Betreuungsplätze in Herten: Für Bürgermeister Fred Toplak ist der erste Spatenstich an der Kindertageseinrichtung "Pusteblume" ein wichtiger erster Schritt für den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung.

"Wir wissen, dass wir noch viel zu tun haben. Aber ich glaube, dass die Plätze schon mal vielen Eltern helfen werden", so Toplak. Auch Dr. Karsten Schneider, Beigeordneter für Bildung und Soziales freut sich, dass so weitere Plätze geschaffen werden können. "Uns ist die Not der Eltern bewusst, daher handeln wir", so Schneider.

Das Familienzentrum wird am Standort Süder Grundschule gebaut. Insgesamt sollen 80 Kinder in vier Gruppen ihren Platz in den neuen Räumen finden. Geplant ist die Fertigstellung noch in diesem Jahr. Der Neubau wird unter anderem mit Fördermitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes realisiert.