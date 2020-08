In der Nähe der Wassertürme in Herten wurde am Mittwoch, 5. August, bei Sondierungsarbeiten eine alte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Das meldet die Stadt.

Die Fünf-Zentner-Bombe soll ab 13 Uhr kontrolliert gesprengt werden. Für die Sprengung sperrt die Stadt Herten ab 12.30 Uhr den betroffenen Bereich in einem Umkreis von 300 Metern um den Fundort. Während Abschnitte der Westerholter Straße und der L511 kurzfristig gesperrt sind, ist im Stadtgebiet keine größere Evakuierung von Personen notwendig.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes bereiten aktuell die Sperrung des betroffenen Bereichs vor. Erst wenn keine Fahrzeuge und Personen mehr im genannten Bereich unterwegs sind, kann der Kampfmittelräumdienst mit der routinemäßigen Sprengung beginnen.

Die Stadt veröffentlicht eine erneute Meldung, wenn die Sprengung erfolgt ist.