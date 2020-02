Die Stadt Herten muss die Kanalisation „In den Uhlenwiesen“ und in angrenzenden Stichstraßen sanieren. In den nächsten Tagen wird die Baustelle eingerichtet. Die Arbeiten beginnen am Mittwoch, 26. Februar, an der Einmündung „Im Hörstchen“. Während der Maßnahme muss die Fahrbahn und auch die Zufahrt zu den einzelnen Straßen abschnittsweise voll gesperrt werden.

Während die Leitungen überwiegend in geschlossener Bauweise instand gesetzt werden, ist in manchen Abschnitten der Austausch von Kanalrohren nötig. Die eigentlichen Kanalbauarbeiten beginnen auf Höhe der Einmündung "Im Hörstchen". Um den Verkehr möglichst wenig zu behindern, wird die Fahrbahn dann immer abschnittsweise gesperrt.

Allerdings muss im Anschluss die Fahrbahnoberfläche im gesamten Bereich der Straße "In den Uhlenwiesen" zwischen "im Hörstchen" und "Haempenkamp" erneuert werden. Dafür muss die Straße dann komplett gesperrt werden.

Die Arbeiten sollen voraussichtlich Ende April abgeschlossen sein. Die verbliebenen Leitungen werden danach von den Kanalschächten aus saniert, um weitere Verkehrseinschränkungen zu vermeiden.