Im Auftrag des Zentralen Betriebshofes Herten (ZBH) sammelt der Umweltbrummi im September wieder schadstoffhaltigen Abfall aus Hertener Privathaushalten in haushaltsüblichen Mengen ein.Durch aktuelle Corona-Abstandsregelungen sowie Baustellen im Stadtgebiet, wird der Umweltbrummi nicht an der Jägerstraße/Herner Straße und der Brinkstaße/Breite Straße stehen.

Dafür stehen Alternativstandorte beziehungsweise längere Abgabezeiten zur Verfügung. Am Samstag steht der Umweltbrummi auf dem Betriebsgelände des ZBH, nicht auf dem Mitarbeiterparkplatz. An den Abgabestellen ist den Anweisungen des Personals zu folgen, Abstände sind einzuhalten sowie Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Die aktuellen Standorte und Termine sind wie folgt:

Dienstag, 22. September: Doncaster-Platz (mittlerer Parkplatzbereich), Zufahrt nur von der Lise-Meitner-Straße (unter dem Förderturm, dann rechts die Rampe runter Richtung Halde). Die Albert-Einstein-Allee dient als Ausfahrt, 10.30 bis 11.30 Uhr

Mittwoch, 23. September: Parkplatz Fritz-Erler-Str., Zirkusplatz gegenüber Rosa-Parks-Schule, 10.30 bis 11.30 Uhr

Donnerstag, 24. September: Glückauf-Ring (gegenüber Nr. 17), 10.30 bis 11.30 Uhr

Freitag, 25. September: Wendehammer Hoppenwall (Nähe Real), 10 bis 11 Uhr (verlängerte Abgabezeit)

Samstag, 26. September: Zum Bauhof (Betriebsgelände ZBH, durch das große Tor geradeausfahren), 8.30 bis 12 Uhr

Was gehört zum Problemabfall?

Batterien aller Art (auch Autobatterien), Pflanzenschutzmittel, Desinfektionsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel, Lacke/Farben und Lappen mit deren Resten, Holzschutz- und Holzbehandlungsmittel, Rostschutzmittel, Lösungsmittel, Kosmetika, Fotochemikalien, Altöl, Fieberthermometer etc.

Schadstoffhaltige Abfälle dürfen nicht in die Restmülltonne, Biotonne oder in die Gelben Säcke bzw. Gelben Tonnen gegeben werden. Sie dürfen auch nicht zum Abwasser gegeben werden. Die Chemikalien schädigen die Mikroorganismen in den Kläranlagen, die das Abwasser biologisch reinigen sowie die Tiere und Kleinpflanzen in den Gewässern. Restabfälle vom Renovieren, wie Farbroller oder -abstreifer, Pinsel, gebrauchtes Klebeband, Abdeckfolien und Ähnliches sind über die Restabfallbehälter zu entsorgen. Sie werden am Umweltbrummi abgewiesen.

Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihren Sondermüll auch tatsächlich zum Umweltbrummi zu bringen bzw. Batterien und Altöl zum Händler. Jede andere Entsorgung ist streng verboten. Angenommen werden haushaltübliche Mengen, das sind 10 Liter bzw. 10 Kilogramm pro Produktgruppe. Zu beachten ist, dass die Chemikalien nur in geschlossenen Behältern angenommen werden. Reste verschiedener Chemikalien dürfen nicht zusammengeschüttet werden, da Vermischungen zu gefährlichen chemischen Reaktionen führen können.

Nur für Bewohner Hertens

Achtung! Es sind ausschließlich Hertener Bürgerinnen und Bürger zur Abgabe von Problemmüll am Umweltbrummi berechtigt. Wir bitten um Verständnis, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deshalb Ausweiskontrollen durchführen. Eine Jahresübersicht mit allen Terminen und Standorten finden Interessierte auch auf der Homepage www.zbh-herten.de.