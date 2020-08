Immer am letzten Donnerstag im Monat, jetzt am 27. August, öffnet das Gemeindezentrum Friedenskirche, Molzhausweg 2, von 9.30 bis 11 Uhr seine Türen. Hier können Schwangere und Eltern mit Kindern im ersten Lebensjahr ankommen und sich Zeit nehmen. Zeit für sich und Zeit füreinander. Ein freundlicher und ruhiger Ort für "unperfekte Eltern", Fragen und Anliegen.

Mit den Kindern auf dem Boden sitzen oder sich an einen der Tische am Rand zurückziehen. Unterstützung finden, sich austauschen oder auch einfach mal nichts erzählen. Beziehungen entstehen lassen. Jeder kann kommen - während der Corona-Pandemie nur mit Anmeldung.

Die Leitung hat Elise Montazem. Statt Gebühren wird um eine Spende gebeten.

Anmeldung sind in der Evangelischen Erwachsenenbildung Hilden (eeb) unter der Nummer (02103) 53948 oder per E-Mail an info@eeb-hilden.de möglich.