Die deutschen Judokas blieben am ersten Wettkampftag in Düsseldorf ohne Medaillen - Platz 5 für Katharina Menz und Theresa Stoll.

Katharina Menz von der TSG Backnang (bis 48 kg) und Thereasa Stoll vom TSV Großhadern (bis 57 kg) konnten nach starken Auftritten in der Vorrunde, ihre Bronzekämpfe nicht gewinnen und belegen fünfte Plätze. Für beide war es ein grandioser Tag, aber leider ohne Ergebnis.

Verena Thumm vom TV Mosbach in der Klasse bis 52 kg erreicht nach ebenfalls großartigen Kämpfen Platz sieben.

Die deutschen Männer schieden in der Gewichtsklasse bis 60 kg und bis 66 kg frühzeitig aus.