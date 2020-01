Maya Bienefeld U17 und Meika Reihs U13 gewinnen Gold beim "12. Leverkusener Degen-Pokal".

Insgesamt traten am zweiten Januarwochenende 32 Fechterinnen und Fechter des FechtZentrum Solingen beim Rheinischen Ranglistenturnier in der Kurt-Rieß-Sportanlage Leverkusen an. In sieben Wettkampfklassen räumten die Sportlerinnen und Sportler aus der Klingenstadt 10 Medaillen ab.

Der Medaillenspiegel:

Maya Bienefeld (Gold)

Meika Reihs (Gold)

Franziska Langer (Silber)

Vincent Schrumpf (Silber

Marcus Miczko (Silber)

Lisa Marie Löhr (Bronze)

Maria Mehlhaff (Bronze)

Laura Turchi (Bronze)

Elizan Ari (Bronze)

Jaron Linus Prinz (Bronze)