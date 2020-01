Es ist so weit, die Winterpause ist vorbei und die neue Saison hat begonnen. Um direkt wieder mit viel Aktion einzusteigen und zeigen zu können, was die Spieler über den Winter gelernt haben, fangen wir direkt mit einem Turnier am 26.01.2020 an.

Wir, die Hilden Wains, laden alle ganz herzlich ein dem Turnier als Zuschauer beizuwohnen. Für Verpflegung wird gesorgt sein.

Wo?

- Am Bandsbusch

- Breddert 2, 40723 Hilden

Spielplan:

10:00 - 11:00 Düsseldorf Bandits vs Hilden Wains

Ump/Sco Niederrhein Weavers

11:30 - 12:30 Niederrhein Weavers vs Wuppertal HitHunters

Ump/Sco Hilden Wains

13:00 - 14:00 Wuppertal HitHunters vs Düsseldorf Bandits

Ump/Sco Niederrhein Weavers

14:30 - 15:30 Niederrhein Weavers vs Hilden Wains

Ump/Sco Düsseldorf Bandits

16:00 - 17:00 Düsseldorf Bandits vs Niederrhein Weavers

Ump/Sco Wuppertal HitHunters

17:30 - 18:30 Wuppertal HitHunters vs Hilden Wains

Ump/Sco Düsseldorf Bandits

Wir freuen uns über jeden Besucher!