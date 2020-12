Holzwickede. Auf Grund der anhaltenden Corona-Pandemie wurden die beiden für Januar 2021 in der Kleinkunstbühne Rausingen geplanten Konzerte abgesagt. Nun stehen die neuen Termine fest!

Das französische Jazz-Konzert mit Caracou findet am Sonntag, 18. April, um 17 Uhr statt. Floydside of the Moon rockt mit seiner Pink-Floyd-Tribute-Show am Freitag, 8.Oktober, ab 20 Uhr die Bühne. Alle vorab erworbenen Tickets behalten weiterhin ihre Gültigkeit.

Floydside of the Moon präsentieren eine Pink-Floyd-Tribute-Show. Stets kontrovers, nie angepasst, zeitlos und generationsübergreifend. In einer beeindruckenden Tribute-Show verneigen sich die sieben professionellen Musiker vor dem musikalischen Werk dieser Ausnahmeband. Das Konzert auf der Kleinkunstbühne Rausingen, Rausinger Straße 30, beginnt um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 20 Euro auf Eventim oder vor Ort.

Caracou stehen für französische Jazz-Chansons. Auf der Titelliste der Dresdner Band Caracou fallen dem Betrachter Namen großer Meister wie Django Reinhardt und Duke Ellington ins Auge. Charmant berichtet die Sängerin in französischen Chansons und rauchigen Jazznummern von Pariser Vierteln, Liebesspielen in der Wüste und New Yorker Nächten. Dann setzt der Geiger verspielt genussvoll zur Improvisation an, getragen vom steten Puls des Kontrabasses und dem treibenden Spiel der Gitarren. Der zeitlose Rhythmus des Jazz Manouche geht über die Ohren, ins Herz und in die Füße.

Am Sonntag, 18. April, um 17 Uhr beginnt das Konzert auf der Kleinkunstbühne Rausingen. Karten gibt es ab 15 Euro.

Über folgende Vorverkaufsstellen sind die Tickets erhältlich: Bürgerbüro (Allee 4), Bibliothek (Opherdicker Straße 44), Seniorenbegegnungsstätte (Berliner Allee 16a), für das Konzert Caracou sind die Tickets auch noch zusätzlich über www.hallo-salut.de oder Tel. unter 02301/912830 zu erwerben.