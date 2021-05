Laut Feuerwehrbericht wurde am Samstag, den 22. Mai 2021, ein Notruf automatisiert an die Notrufzentrale des Automobilherstellers übermittelt, welche diese Meldung an die Kreisleitstelle in Wesel weiterleitete. Um 08:13 Uhr wurden die Feuerwehreinheiten Hünxe und Drevenack unter dem Einsatzstichwort "Person eingeklemmt" in den Ortsteil Drevenack alarmiert.

Auf der Dinslakener Straße (L1) hatte sich ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Beide Personen wurden zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser gefahren. Eine technische Rettung musste nicht durchgeführt werden. An der Unfallstelle wurden Sicherungsmaßnahmen an den beteiligten Fahrzeugen durchgeführt, zusätzlich wurden Brandschutzmaßnahmen ergriffen.

Der Einsatz endete nach 35 Minuten.