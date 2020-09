Laut Feuerwehrbericht wurde die Feuerwehreinheit Drevenack am Donnerstag, den 24. September 2020 gegen 19:00 Uhr, unter dem Einsatzstichwort „Sturmschaden" alarmiert. An der Ecke der Straßen Alte Raesfelder Straße/Esseltweg hing ein dicker gebrochener Ast von einem Baum herab und versperrte die Fahrbahn. Mit einer Handsäge wurde der gebrochene Ast abgesägt und zur Seite geräumt. Die Fahrbahn war anschließend wieder passierbar. Dieser Einsatz dauerte 55 Minuten.

Am Freitag, den 25. September 2020 gegen 11:00 Uhr, wurde die Einheit Drevenack unter dem Einsatzstichwort „Gras/Stroh/Gestrüpp" brennt in den "Weseler Weg" alarmiert. An der Überführung der BAB 3 brannte ein Baumstumpf. Dieser wurde mit einem Strahlrohr abgelöscht. Dieser Einsatz endete nach einer Dreiviertelstunde.