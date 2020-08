burg boetzelaer

live auf Burg Boetzelaer

Kalkar/Appeldorn

(Reeser Straße 247)

Eintritt frei/ gegen eine spende

Reseverung empfolen!!!:

Tel. +49 (0)2824 977990 | E-Mail: info@burgboetzelaer.de



So langsam erwacht das musikalische Leben wieder nach einer viel zu langen Corona-bedingten Pause!.

Es ist zwar immer noch nicht ganz wie früher aber die Band Lizzy´s Cocktail freut sich trotzdem dabei zu sein, wenn es wieder losgeht, mit einem Live-Konzert auf Burg Boetzelaer in Kalkar-Appeldorn am Freitag, dem 28. August um 19 Uhr.

Die deutsch-irische Formation aus Rees bietet einen erfrischenden Mix aus traditioneller keltisch-irischer Musik sowie diversen anderen europäischen und amerikanischen Einflüssen.

Den Zuhörer erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Denn Lizzy´s Cocktail ist bekannt für ein Repertoire, das in Vielfalt und Abwechslungsreichtum wohl einzigartig ist.

So stehen irische Stücke neben amerikanischen, schwedische neben belgischen oder französischen. Es gibt Anklänge an Klezmer-Musik genauso wie Stücke aus dem deutschsprachigen Raum.

Darüber hinaus haben auch eigene Kompositionen und Texte ihren festen Platz im Programm von Lizzy´s Cocktail.

Dies alles wird vorgetragen und präsentiert mit einem gewissen Augenzwinkern, denn das Leben an sich ist ja schon ernst genug.

Traditionelle Folkmusik will auf traditionellen Instrumenten gespielt werden.

Daher kommen u.a. Gitarre, Mandoline, Bass, Akkordeon, Blockflöten zum Einsatz, sowie ein original irischer Drummer, der das Ganze im Takt hält.

Lizzy´s Cocktail.

Am Freitag, dem 28. August auf Burg Boetzelaer.

Ein Termin den man sich nicht entgehen lassen sollte!!.

Bitte Achtung sie.....

Der Abend beginnt mit einer kleinen Vorband... der Indi-folk gruppe ´Major Minor ´um 19 Uhr.