Sommerverlosung der Hall of Fame Kamp-Lintfort

Seit Montag, 6. Juli, läuft bei der Hall of Fame in Kamp-Lintfort eine Verlosung, die den Sommer noch besser macht. Zur Verlosung stehen Gutscheine und Pakete des Kinos und diversen Unternehmen, die sich an der Aktion im Rahmen von #supportyourlocal beteiligen.

Die Teilnahme erfolgt über die Nummer der erworbenen Tickets. Mit dieser registriert sich der Kinobesucher auf der Website des Kinos und landet somit sofort im Lostopf. Dabei hat jedes eingetragene Ticket eine Gewinnchance.

Tolle Preise zu gewinnen

Zu gewinnen gibt es allerhand Preise, so wie eine große Funko Pop!-Figur von Deadpool, gesponsert vom Comicshop Evermore aus Moers oder eine Jahresmitgliedschaft für und vom Fitnessstudio Fit & Fun in Kamp-Lintfort. Auch die Landparfümerie Schnupper Stübchen aus Kamp-Lintfort sponsert 25 eigene Gutscheine à zehn Euro.

Super Gewinne von der Hall of Fame

Die Liste der teilnehmenden Geschäfte wird über den Aktionszeitraum stetig erweitert. Von der Hall of Fame selbst gibt es Gutscheinboxen, Führungen hinter die Kulissen des Kinos und weitere Gutscheine zu gewinnen. Die Aktion läuft noch bis 31. August.

Alle weiteren Informationen zum Gewinnspiel, den teilnehmenden Geschäften und dem Programm der Hallo of Fame gibt es auf der Website des Kinos: www.hall-of-fame.website.