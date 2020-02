Zum 70-jährigen Bestehen des ADAC Motorclubs Kamp-Lintfort wird den Motorsportfans und -Interessierten auf dem Eyller-Berg-Kurs ein Rennprogramm geboten, das alle Facetten des Motocross eindrucksvoll demonstriert – inklusive nostalgischem Rückblick beim Vintage-Cross der Seitenwagen.

Motocross am 1. Mai in der Klosterstadt heißt: Beinharte und Action geladene Rennen mit wilden Drifts und spektakulären Sprüngen, die von den Zuschauern hautnah miterlebt werden können.

Deutsche Motocross-Meisterschaft | Klasse Quads



Ein echter Kracher wird die Europa offene Deutsche Meisterschaft der Quads. Auf ihren skurrilen vierrädrigen "Fluggeräten" wird das Fahrerfeld mit starker internationaler Beteiligung mächtig am Gasgriff drehen und über die konditionsraubende Buckelpiste fliegen. Nicht nur für die Fahrer ist der Eyller-Berg-Kurs eine echte Tortur - auch die Quads werden bei den materialmordenden Rennen bis aufs Äußerste beansprucht.

Seitenwagen-Veteranen-Cup | Vintage-Gespanne bis Baujahr 1985

70 Jahre Motorclub sind auch ein Anlass zurückzublicken. So werden die Helden vergangener Tage mit ihren Seitenwagen auf dem traditionellen Eyller-Berg-Kurs die „guten alten Zeiten“ der 70er und 80er Jahre für ein paar Stunden wieder aufleben lassen.

Es wird ein Wiedersehen mit alten Stars aber auch mit den alten Motorrädern geben, die sicher mit ihrem einzigartigen Sound nicht nur die älteren Fans begeistern.

ADAC Nordrhein MX-Cup | Leistungsklasse 1 + Gästeklasse

Nicht fehlen dürfen die Fahrer der Soloklasse, die auf dem 1600 Meter langen Traditionskurs am Eyller Berg im ADAC NRW-MX-CUP um die Motocross-Krone in NRW kämpfen. Die Fahrer der Kategorien MX1 und MX2 starten hier in der Leistungsklasse 1 gemeinsam, werden allerdings für die Meisterschaft getrennt gewertet.

Im regionalen Rennen der Gästeklasse des ADAC Nordrhein MX-Cups treten die Amateurfahrer aus unserer Region an, um ihr Können einem größeren Publikum zu präsentieren. Eine Vielzahl aktiver Motorsportler vom ADAC Motorclub Kamp-Lintfort wird bei den Läufen auf der Heimatbahn dabei sein.

Freestyleshow

Steil nach oben gucken müssen die Fans, wenn die verrückten Kerle bei der 19. Auflage der Freestyle-Show am Vorabend und in der Mittagspause vor den Rennen in den Kamp-Lintforter Himmel fliegen. In den vergangen Jahren rockten Luc Ackermann und viele weitere Top-Fahrer den Freestylehügel am Eyller Berg.

Ermöglicht wird dieses Spektakel mit FMX-Fahrern der Extraklasse durch das Sponsoring von Martin Ziegler, Chef von UFP Kamp-Lintfort.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Streckenposten gesucht!

Motocross-Action am 1. Mai hautnah erleben

Ohne Streckenposten dreht sich kein einziges Rad beim Motocross auf dem altehrwürdigen Eyller-Berg-Kurs. Denn die “Sportwarte der Streckensicherung”, wie die Streckenposten mit den leuchtenden Warnwesten offiziell heißen, sorgen durch Halten und Schwenken ihrer gelben Flaggen für die Sicherheit auf der Rennstrecke.

Ansprechpartner bei Interesse, für weitere Informationen und Anmeldung ist:

Jörg Bekkering unter +49 170 2223522 oder per eMail joerg.bekkering@web.de

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programm (Änderungen vorbehalten)

Aktuelle Infos unter www.mckali.de

Donnerstag, 30. April 2020

Freestyleshow (Zeit noch offen)

Freitag, 1. Mai 2020